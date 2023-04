Волинянин відправив зі США до України 7500 коробок допомоги і 175 тисяч доларів

За рік повномасштабної війни уродженець села Борочиче Мар’янівської територіальної громади Луцького району Леонід Марцинюк і його друзі уже відправили в Україну зі США літаками й кораблями 7500 коробок з продуктами, одягом, медикаментами, а також надіслали у волонтерські організації багатьох міст 175 000 доларів.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

«Леонід Михайлович – це чоловік, у якого немає слова без діла, а діла без вдячної Богові молитви», «Його віра в Батьківщину й українців має силу гуртувати людей навколо України навіть далеко від війни», – розповіли знаний на Волині музикант із Лобачівки колишнього Горохівського району, який зараз із дружиною Наталією живе в американському штаті Айдахо, і односельчанин пана Леоніда, голова Горохівської районної організації пенсіонерів МВС України «Ветеран» Ігор Богонос.Пан Леонід покинув Волинь та Україну 25 років тому, вирушивши за океан.В американському штаті Айдахо був механіком, заробляв у брокерських компаніях, пробував себе як перекладач, «виріс» до начальника департаменту по будівництву й тепер очолює будівельну компанію.Словом, за тридев’ять земель пан Леонід швидко нажив добру славу українця-господаря, диякона церкви Full Gospel Slavic Church (Слов’янська церква повного Євангелія) й патріота, в серці якого довіку не загоїться рана від звістки про війну.Вона застала його на гостинах у доньки в Каліфорнії. Пригадує, що в ту страшну мить усі плани перекреслила одна думка: «Жити, як жив досі, вже не можна, бо треба щось робити для захисту України». З нею й поспішив повернутися в Айдахо. Дорогою вслухався в кожне слово радіорепортерів, уявляв жахи, які ворог робить з рідними землею та людьми, й водночас споглядав вражаюче до сліз: своє обурення росії-агресорці Америка висловила тисячами синьо-жовтих прапорів. Люди стояли з ними вздовж трас, на мостах, перехрестях і на дахах будинків. Бігборди рясніли запевненням: «We stand with Ukraine!» – «Ми стоїмо з Україною!», а в небо до Отця линула мільйонноголоса молитва про допомогу миролюбному українському народові. Тим часом до Марцинюків, які живуть у місті Бойс, стали телефонувати знайомі й незнайомі люди, які хотіли протистояти агресору духовно й матеріально. Дуже швидко вони об’єдналися в благодійну організацію Idaho humanitarian aid for Ukraine («Айдахо. Гуманітарна допомога для України»).Новоутворена спільнота запрацювала з неймовірною потужністю: пастор церкви Володимир…., медіадиректорка Наталія … і Леонід Марцинюк одразу звернулися до місцевих журналістів. Їхні слова болю транслювали тамтешні телеканали, ширили соціальні мережі. Допомагати Україні повсякчас закликає сайт організації."Людський потік не припинявся протягом п’яти днів. Я бачив, наскільки жителі міста перейнялися подіями в Україні, й тоді мені трохи відлягло від серця. В ті перші п’ять діб Бойс зібрав для українців чотири контейнери речей, без яких не обійтися на війні. Принесене й привезене днями й ночами безкорисливо сортували 50–60 людей, – пригадує Леонід Михайлович. – Було, хотів допомогти американцеві дуже поважного віку нести його чималу гуманітарну ношу, та він не дозволив зробити це словами: «Якби я, сину, був молодший, то воював би вже в Україні». І це самому додало нової енергії, нових сил для боротьби".…Відтоді з Бойса та сусідніх міст штату Леонід Марцинюк і його друзі відправили в Україну літаками й кораблями 7500 коробок з продуктами, одягом, медикаментами тощо, а також надіслали у волонтерські організації багатьох міст 175 000 доларів. За ці кошти були куплені речі, замовлені захисниками з передової, медикаменти для госпіталів. За ці кошти печуть хліб, купляють продукти, дрова, роблять буржуйки для мирного населення в прифронтових поселеннях, їх витрачають на потреби біженців у західних областях України.Благодійна організація в Айдахо об’єднує непохитною вірою в Перемогу України десятки тисяч американців і українців з тамтешньої діаспори. У ній розумом, пожертвами й молитвами наближають Перемогу України науковці, мільйонери, мультимільярдери й прості люди. Роблять цю угодну Богові й світові справу без політичних і релігійних гасел."І ми – лише невелика когорта Америки, яка вірить в Україну!" – знає Леонід Марцинюк.«Корупцію в Україні здолають ті, хто подарує їй Перемогу»Минулоріч у грудні Леонід Марцинюк із командою американських волонтерів працював на міжнародному форумі волонтерів у польському Жешуві, а звідти приїхав в Україну. Дуже хотів зустрітися з усіма родичами й друзями. Не вийшло. Приїзду волинянина і його однодумців чекали волонтери Волині, Рівненщини, Дніпропетровщини, Тернопільщини та багатьох інших регіонів, з якими працює Idaho humanitarian aid for Ukraine, переселенці, яких у спеціальному містечку прихистила Львівщина… Зізнається: було дуже боляче бачити мальовничу Батьківщину-неньку в протитанкових їжаках, скутою повітряними тривогами, вкритою розрухами від вибухів."В Америці мої друзі-архітектори вже готують проєкти для відбудови зруйнованих міст і сіл! – переповідає наш земляк укотре впевненість заокеанської спільноти в мирному майбутньому України. І додає: А щоб після Перемоги вона стала країною достатку, здолати треба ще одного ворога – корупцію. Але це зроблять, повернувшись із фронтів, ті, хто зараз відвойовує незалежність нашої держави ціною власного життя. І тоді все буде Україна!"