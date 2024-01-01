Як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі





Про це повідомляєОксану Маркарову в ефірі національного телемарафону.



"Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання", - заявила посол.



За її словами, йдеться про дні або тижні.



"Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко" - додала посол.



З минулої осені Конгрес США не міг проголосувати за законопроєкт про виділення Україні нової допомоги.



Однак нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон представив новий законопроєкт, який найближчим часом може бути схвалений Конгресом.



Politico писало, що Пентагон уже готується до військових поставок в Україну і найближчим часом Києву можуть передати засоби ППО, а також артилерію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки зможуть швидко перейти до постачання Україні озброєнь після ухвалення відповідного закону в Конгресі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в СШАв ефірі національного телемарафону."Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання", - заявила посол.За її словами, йдеться про дні або тижні."Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко" - додала посол.З минулої осені Конгрес США не міг проголосувати за законопроєкт про виділення Україні нової допомоги.Однак нещодавно спікер Палати представників СШАпредставив новий законопроєкт, який найближчим часом може бути схвалений Конгресом.Politico писало, що Пентагон уже готується до військових поставок в Україну і найближчим часом Києву можуть передати засоби ППО, а також артилерію.

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