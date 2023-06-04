Як у Луцьку навчають операторів FPV-дронів. ВІДЕО

Після вишколу у навчально-рекрутинговій школі FPV-дронів "Волинські соколи" волиняни вступають до лав Збройних сил України.Про це Суспільному розповів інструктор навчального курсуІдея створити таку школу на Волині виникла у місцевого волонтераУ школі "Волинські соколи" навчаються силовики та цивільні. Зі слів інструктора, тригодинне навчання відбувається у трьох групах: ранковій, обідній та вечірній."Беремо прямо за пальці, показуємо, як тримати стіки. Усього вчимо, максимум уваги. Є з першої групи – підписали контракт, друга група підписують. Усе по власному бажанню, ніхто тут не виписує повістки", — зазначив інструктор.Загалом, сказав інструктор Олександр Радіонов, зараз навчають пів сотні людей. Серед них — учень школи FPV-пілотуванняЧоловік поки цивільний і виявив бажання частково закрити своє обличчя в цілях безпеки — планує підписувати контакт із ЗСУ."У мене троє дітей. Усі розуміють ситуацію, і це неминуче, що будь-яка здорова фізично людина повинна одягнути на себе цей статус", — зазначив чоловік.Після теорії та роботи на симуляторі практичні навички здобувають на полігоні. Інструктор Олександр Смолярчук зазначив, що місця для польотів обирають такі, які схожі до територій у зоні бойових дій."Літаємо з вагою, щоб відтворювати реалістичні умови, бо буде висіти боєприпас. Відпрацьовуємо з переносними антенами, робота по бліндажах, є такі локації із закинутими будівлями – майже усе відтворюємо", — сказав інструктор.У волинянина Дмитра — завершальний етап вишколу у навчально-рекрутинговій школі FPV-дронів. Нині військовослужбовець у цивільному житті працював електриком. З його слів, уже прийняв присягу і місяць тому уклав контракт із ЗСУ."Я давно шукав, бо, маючи певні обмеження по здоров’ю, все одно залишався у собі цей таракан, який гриз — мовляв, ти робиш недостатньо. Якщо Ви хочете вступити у ЗСУ, якщо впевнені у своєму виборі, то чого чекаєте?!" — розповів чоловік.У навчально-рекрутинговій школі FPV-дронів допомагає курсантам військовослужбовець"Система рекрутингу дала мені можливість право вибору, що я можу сам вибрати — куди іду на службу, враховуючи свій стан здоров'я, свої навички і вміння. Я сам шукав можливість, почув про школу, де й закінчив курс", — розповів чоловік.Засновник школи FPV-пілотування "Волинські соколи Павло Цапюк розповів, що учні школи не лише отримують теорію і практику по польотах на дронах, а й технічні знання, аби вміло та професійно на ньому літати."Ми співпрацюємо з кількома бригадами із підрозділами безпілотників, то хороших пілотів можемо провести у ці підрозділи. Ми вчимо правильно, узгоджуємо це із цими військовими організмами, по їхніх нормах, канонах вчити, які вміння вкладати в пілотів", — додав чоловік.Зі слів Павла Цапюка, четверо чоловіків навчально-рекрутингового центру уже підписали контракт із ЗСУ, ще двоє планують.