У місті на Волині згоріла квартира. ФОТО, ВІДЕО

У Ковелі рятувальники ліквідували пожежу в квартирі. Надзвичайна подія трапилася сьогодні в другій половині дня на вулиці І.Ющука (колишня - Тімірязєва) в Ковелі.Повідомлення про дим у під'їзді надійшло на лінію 101 о 16:56, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.За викликом до місця події спрямували три відділення рятувальників. Ще до прибуття вогнеборців мешканці сусідніх квартир вийшли назовні. З'ясувалося, що вогонь виник в житловій кімнаті на першому поверсі. Рятувальники локалізували горіння о 17:09, ліквідували - о 17:12. За допомогою пожежного димососа здійснили видалення диму з під'їзду житлового будинку.Завдяки оперативним діям працівників ДСНС вдалося запобігти перекиданню горіння на суміжні квартири. Однак у кімнаті, де виникла пожежа, вогонь знищив меблі, облицювання стін та вікно.На місці події працювали 9 рятувальників.Потерпілих і жертв немає. Причину пожежі з'ясовують.