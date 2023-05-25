Буданов розповів, як українські воїни збили ворожий Ту-22М3

Кирило Буданов розповів деталі збиття українськими військовослужбовцями російського бомбардувальника.



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Російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200, зазначив Кирило Буданов.



В ексклюзивному коментарі виданню начальник ГУР повідомив, що російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200.



Раніше Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.



Нагадаємо, над Ставропольським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І не просто впав, а його збили українські військові. Цей літак саме відстрілявся ракетами по території України і відчув на собі миттєву карму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українирозповів деталі збиття українськими військовослужбовцями російського бомбардувальника.Про це повідомляє ТСН з посиланням на The War Zone.Російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200, зазначив Кирило Буданов.В ексклюзивному коментарі виданню начальник ГУР повідомив, що російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200.Раніше Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.Нагадаємо, над Ставропольським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І не просто впав, а його збили українські військові. Цей літак саме відстрілявся ракетами по території України і відчув на собі миттєву карму

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