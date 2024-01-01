У Луцьку знову запрацює кабінет екстреної допомоги





Про це Ліна Галан.



З її слів, цей кабінет був створений у Луцьку ще у 2016 році за сприяння обласного благодійного фонду “Дитяча місія. Україна”. У перші дні повномасштабної війни він був переформатований у Центр взаємопідтримки переселенців, що діяв у приміщенні міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану.



"З 11 березня 2024 року Центр взаємопідтримки переселенцям закрили через відсутність постійної допомоги від благодійних організацій, тому виникла потреба у відновленні роботи кабінету екстреної допомоги", — каже Ліна Галан.



За словами посадовиці, у кабінет екстреної допомоги можуть звертатися члени сімей, на вихованні яких є діти з інвалідністю, сім’ї військовослужбовців, сім’ї з дітьми внутрішньо переміщених осіб, сім’ї опікунів й піклувальників та сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Тут вони зможуть отримати безоплатний вторинний одяг та взуття, які надходять від благодійників та волонтерів.



Кабінет екстреної допомоги при Управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради працюватиме у понеділок, середу та п'ятницю за адресою: м.Луцьк, проспект Соборності, 18 (приміщення РАЦСу).



На прийом обов'язковий попередній запис за номером 0 800 400 332, додала Ліна Галан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня у Луцьку відновлює роботу кабінет екстреної допомоги при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Про це Суспільному розповіла начальниця управлінняЗ її слів, цей кабінет був створений у Луцьку ще у 2016 році за сприяння обласного благодійного фонду “Дитяча місія. Україна”. У перші дні повномасштабної війни він був переформатований у Центр взаємопідтримки переселенців, що діяв у приміщенні міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану."З 11 березня 2024 року Центр взаємопідтримки переселенцям закрили через відсутність постійної допомоги від благодійних організацій, тому виникла потреба у відновленні роботи кабінету екстреної допомоги", — каже Ліна Галан.За словами посадовиці, у кабінет екстреної допомоги можуть звертатися члени сімей, на вихованні яких є діти з інвалідністю, сім’ї військовослужбовців, сім’ї з дітьми внутрішньо переміщених осіб, сім’ї опікунів й піклувальників та сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Тут вони зможуть отримати безоплатний вторинний одяг та взуття, які надходять від благодійників та волонтерів.Кабінет екстреної допомоги при Управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради працюватиме у понеділок, середу та п'ятницю за адресою: м.Луцьк, проспект Соборності, 18 (приміщення РАЦСу).На прийом обов'язковий попередній запис за номером 0 800 400 332, додала Ліна Галан.

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