Хто з держслужбовців підпадає під мобілізацію

Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від мобілізації.Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Міністерства оборони України«Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік», - повідомив Лазуткін.Він нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.Відповідаючи на запитання, хто з держслужбовців підпадає під бронювання від мобілізації, речник повідомив, що є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від неї.«Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії «А». Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія «Б» і категорія «В» вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими», - пояснив речник, додавши, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.Крім того, відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління - судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.Як відомо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня Президент підписав цей документ. У законі передбачено, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського, прикордонника. Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.