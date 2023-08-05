Учениця з Волині стала призеркою міжнародного конкурсу з української мови
Сьогодні, 07:32
Волинянка стала призеркою XXIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Щорічно 9 листопада стартує Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Його проводять у чотири етапи, а переможцям призначають щомісячні стипендії Президента України.
Зокрема, цьогоріч серед 14 найкращих знавців рідної мови – волинянка Марта Ревко. Це учениця 5-го класу Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради» Волинської області. Її учитель – Тетяна Миколаївна Парадовська – за останні кілька років підготувала чотирьох стипендіатів Президента України за результатами міжнародних конкурсів з української мови.
Довідково: 9 листопада 1999 року стартував перший Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Його мета – сприяти утвердженню статусу і престижу української мови, виховання поваги до культури й традицій українського народу. У конкурсі беруть участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову і послуговуються нею. Тож за останні роки кількість учасників інтелектуального змагання сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Щорічно 9 листопада стартує Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Його проводять у чотири етапи, а переможцям призначають щомісячні стипендії Президента України.
Зокрема, цьогоріч серед 14 найкращих знавців рідної мови – волинянка Марта Ревко. Це учениця 5-го класу Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради» Волинської області. Її учитель – Тетяна Миколаївна Парадовська – за останні кілька років підготувала чотирьох стипендіатів Президента України за результатами міжнародних конкурсів з української мови.
Довідково: 9 листопада 1999 року стартував перший Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Його мета – сприяти утвердженню статусу і престижу української мови, виховання поваги до культури й традицій українського народу. У конкурсі беруть участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову і послуговуються нею. Тож за останні роки кількість учасників інтелектуального змагання сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу.
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