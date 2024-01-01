Волинянка третій рік поспіль пече паски для ЗСУ. ВІДЕО





На кухні в оселі Ольги Рошко аромати святкової пасхальної випічки. Господиня знову приступила до роботи. Каже: це вже крайня партія пасок на передову цього року, - повідомляє



«Трішки розповім, як відбувається процес приготування тіста на паски. Нам потрібні молоко, масло, домашні яйця, цукор та ваніль. І, звісно, не обійдеться без родзинок та цукатів, щоб випічка була смачною і гарною для наших захисників», – ділиться Ольга Рошко.



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Далі господиня просіює борошно. Знадобиться і цукор – його додає до яєць і вимішує. Потім Ольга готує опару: на молоці, дріжджах і цукрові.



«Опара має вистоятися не менше 30 хвилин. Має утворитися гарненька шапочка за допомогою дріжджів. Після цього додаємо інші складники: яйця із цукром, розтоплене масло, борошно», – каже господиня.



Жінка замішує тісто вручну. Додає цукати й родзинки, аби було смачніше. Далі розставляє форми, заповнюючи їх тістом на третину місткості. Тісто ще має збільшитися вдвічі в об’ємі, після чого потрапить у піч на 25 хвилин.



Через 25 хвилин господиня дістає пасочки із печі. Слідом за цим – приготування глазурі для оздоблення.



«Нам потрібен цукор, желатин та вода. Ця глазур не є крихкою та добре тримається на випічці. Під час пересилання все буде з нею гаразд», – зазначила Ольга Рошко.



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Вода, цукор, желатин, кілька крапель лимонного соку перемішуються і глазур готова. На кухні жінці допомагає її 6-річний син Сергійко. Хлопчик передає захисникам патріотичні наклейки та малюнки, щоби підбадьорити. Разом вони оздоблюють пасочки глазур’ю та посипкою.



Цьогоріч Ольга спекла для наших захисників уже понад 50 пасок. В оформленні використовує вірші українських класиків, щоб воїнам було тепліше на душі. Жінка каже: має два перевірених рецепти випічки. Інший – подільської пасочки.



«Подільська паска готується на апельсиновому соці з додаванням цедри. Вона є ароматною, м’якою та з вологих», – відзначила Ольга Рошко.



Захисники, які вже отримали великодні гостинці, надсилають Ользі фото з подяками.



«Хай смакує нашим захисникам. Дякуємо їм за захист і чекаємо перемоги», – підсумувала господиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Великодня справжні господині випікають паски за перевіреними рецептами. На жаль, не всі захисники можуть потрапити на свято додому. Тому вже третій рік від початку повномасштабного вторгнення жителька села Вербаїв Луцького району готує пасочки не лише для власної родини, а й для військових на передову.На кухні в оселіаромати святкової пасхальної випічки. Господиня знову приступила до роботи. Каже: це вже крайня партія пасок на передову цього року, - повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на телеканал "Аверс".«Трішки розповім, як відбувається процес приготування тіста на паски. Нам потрібні молоко, масло, домашні яйця, цукор та ваніль. І, звісно, не обійдеться без родзинок та цукатів, щоб випічка була смачною і гарною для наших захисників», – ділиться Ольга Рошко.Читати ще: Паска по 60, м’ясо по 160: що продають на луцькому ринку до ВеликодняДалі господиня просіює борошно. Знадобиться і цукор – його додає до яєць і вимішує. Потім Ольга готує опару: на молоці, дріжджах і цукрові.«Опара має вистоятися не менше 30 хвилин. Має утворитися гарненька шапочка за допомогою дріжджів. Після цього додаємо інші складники: яйця із цукром, розтоплене масло, борошно», – каже господиня.Жінка замішує тісто вручну. Додає цукати й родзинки, аби було смачніше. Далі розставляє форми, заповнюючи їх тістом на третину місткості. Тісто ще має збільшитися вдвічі в об’ємі, після чого потрапить у піч на 25 хвилин.Через 25 хвилин господиня дістає пасочки із печі. Слідом за цим – приготування глазурі для оздоблення.«Нам потрібен цукор, желатин та вода. Ця глазур не є крихкою та добре тримається на випічці. Під час пересилання все буде з нею гаразд», – зазначила Ольга Рошко.Читати ще: «На великий день сходить сонце»: етнографиня з Луцька розповіла про великодні традиції на ВолиніВода, цукор, желатин, кілька крапель лимонного соку перемішуються і глазур готова. На кухні жінці допомагає її 6-річний син Сергійко. Хлопчик передає захисникам патріотичні наклейки та малюнки, щоби підбадьорити. Разом вони оздоблюють пасочки глазур’ю та посипкою.Цьогоріч Ольга спекла для наших захисників уже понад 50 пасок. В оформленні використовує вірші українських класиків, щоб воїнам було тепліше на душі. Жінка каже: має два перевірених рецепти випічки. Інший – подільської пасочки.«Подільська паска готується на апельсиновому соці з додаванням цедри. Вона є ароматною, м’якою та з вологих», – відзначила Ольга Рошко.Захисники, які вже отримали великодні гостинці, надсилають Ользі фото з подяками.«Хай смакує нашим захисникам. Дякуємо їм за захист і чекаємо перемоги», – підсумувала господиня.

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