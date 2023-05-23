Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони і тепловізори

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінустановам з 4 травня приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.Про це йдеться у пресрелізі регулятора.Відповідні зміни затверджено постановами правління НБУ №51 та №53 від 2 травня, які набирають чинності з 4 травня цього року.Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами).До цього списку, зокрема, входять: безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.У НБУ додали, щовід 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет". Зокрема Радбез рекомендував Нацбанку запровадити у двотижневий строк заборону ломбардам прийому як застави товарів подвійного використання.