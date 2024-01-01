Аварія в Луцьку: велосипедист потрапив до реанімації

збив велосипедиста, той опинився у реанімаційному відділенні лікарні.



Автопригода трапилася учора, 3 травня, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



33-річний лучанин, керуючи мотоциклом Yamaha, здійснив наїзд на 66-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.



Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Потебні мотоцикліст, той опинився у реанімаційному відділенні лікарні.Автопригода трапилася учора, 3 травня, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.33-річний лучанин, керуючи мотоциклом Yamaha, здійснив наїзд на 66-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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