Аварія в Луцьку: велосипедист потрапив до реанімації

Аварія в Луцьку: велосипедист потрапив до реанімації
У Луцьку на вулиці Потебні мотоцикліст збив велосипедиста, той опинився у реанімаційному відділенні лікарні.

Автопригода трапилася учора, 3 травня, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

33-річний лучанин, керуючи мотоциклом Yamaha, здійснив наїзд на 66-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.


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Теги: ДТП, Луцьк
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