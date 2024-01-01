Рятувальники запобігли падінню залізобетонної плити на аптеку в Рівному
Сьогодні, 11:29
На спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на житловому багатоквартирному будинку у Рівному частково обірвалась залізобетонна плита балкона та загрожує падінням на розташовану внизу аптеку.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Рятувальники-верхолази за допомогою спецобладнання закріпили плиту, зрізали її металеві конструкції та за допомогою спеціального автокрана опустили донизу.
Жертв та постраждалих немає.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Рятувальники-верхолази за допомогою спецобладнання закріпили плиту, зрізали її металеві конструкції та за допомогою спеціального автокрана опустили донизу.
Жертв та постраждалих немає.
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