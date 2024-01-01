Рятувальники запобігли падінню залізобетонної плити на аптеку в Рівному





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Рятувальники-верхолази за допомогою спецобладнання закріпили плиту, зрізали її металеві конструкції та за допомогою спеціального автокрана опустили донизу.



Жертв та постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на житловому багатоквартирному будинку у Рівному частково обірвалась залізобетонна плита балкона та загрожує падінням на розташовану внизу аптеку.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.-верхолази за допомогою спецобладнання закріпили плиту, зрізали її металеві конструкції та за допомогою спеціального автокрана опустили донизу.Жертв та постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію