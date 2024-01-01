Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві

Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві
У луцькому храмі сьогодні, 4 травня, виникла пожежа. Наразі про причину займання не повідомляють

Про це з місця події повідомляє кореспондент інформаційного агентства ВолиньPost.

Пожежа виникла у храмі неподалік гімназії № 4 імені Модеста Левицького.

На місці події працюють рятувальники, а також поліція та медики.



У коментарі речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров повідомив, що причина займання наразі невідома. Про деталі події він пообіцяв розповісти згодом.

ОНОВЛЕНО О 12:05

Зі слів Нестерова, пожежу вже ліквідували.

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Теги: пожежа, Волинь
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