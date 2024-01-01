Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві
Сьогодні, 11:43
У луцькому храмі сьогодні, 4 травня, виникла пожежа. Наразі про причину займання не повідомляють
Про це з місця події повідомляє кореспондент інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа виникла у храмі неподалік гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
На місці події працюють рятувальники, а також поліція та медики.
У коментарі речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров повідомив, що причина займання наразі невідома. Про деталі події він пообіцяв розповісти згодом.
ОНОВЛЕНО О 12:05
Зі слів Нестерова, пожежу вже ліквідували.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа виникла у храмі неподалік гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
На місці події працюють рятувальники, а також поліція та медики.
У коментарі речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров повідомив, що причина займання наразі невідома. Про деталі події він пообіцяв розповісти згодом.
ОНОВЛЕНО О 12:05
Зі слів Нестерова, пожежу вже ліквідували.
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