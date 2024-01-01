Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві





Про це з місця події повідомляє кореспондент інформаційного агентства ВолиньPost.



Пожежа виникла у храмі неподалік гімназії № 4 імені Модеста Левицького.



На місці події працюють рятувальники, а також поліція та медики.







У коментарі речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров повідомив, що причина займання наразі невідома. Про деталі події він пообіцяв розповісти згодом.



ОНОВЛЕНО О 12:05



Зі слів Нестерова, пожежу вже ліквідували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому храмі сьогодні, 4 травня, виникла пожежа. Наразі про причину займання не повідомляютьПро це з місця події повідомляє кореспондентПожежа виникла у храмі неподалік гімназії № 4 імені Модеста Левицького.На місці події працюють рятувальники, а також поліція та медики.У коментарі речник ГУ ДСНС у Волинській областіповідомив, що причина займання наразі невідома. Про деталі події він пообіцяв розповісти згодом.Зі слів Нестерова, пожежу вже ліквідували.

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