Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 12:38
У селі Городок на Волині знайшов вічний спочинок Герой Володимир Стародубець із Берислава, що на Херсонщині.
Про це у фейсбуці повідомляє Нова Доба.
Зі скорботою та шаною в селі Городок Прилісненської громади попрощалися із полеглим на Донеччині Воїном Володимиром Стародубцем.
Він був учасником АТО, а з початком повномасштабної російської агресії перевіз свою сім'ю в Городок, сам пішовши боротися з ворогом.
«Щиро співчуваємо рідним та близьким цього справжнього чоловіка, щирого і сміливого Українця! Слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Нова Доба.
Зі скорботою та шаною в селі Городок Прилісненської громади попрощалися із полеглим на Донеччині Воїном Володимиром Стародубцем.
Він був учасником АТО, а з початком повномасштабної російської агресії перевіз свою сім'ю в Городок, сам пішовши боротися з ворогом.
«Щиро співчуваємо рідним та близьким цього справжнього чоловіка, щирого і сміливого Українця! Слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.
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