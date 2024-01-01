Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині





Про це у фейсбуці повідомляє



Зі скорботою та шаною в селі Городок Прилісненської громади попрощалися із полеглим на Донеччині Воїном Володимиром Стародубцем.



Він був учасником АТО, а з початком повномасштабної російської агресії перевіз свою сім'ю в Городок, сам пішовши боротися з ворогом.



«Щиро співчуваємо рідним та близьким цього справжнього чоловіка, щирого і сміливого Українця! Слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Городок на Волині знайшов вічний спочинок Герой Володимир Стародубець із Берислава, що на Херсонщині.Про це у фейсбуці повідомляє Нова Доба Зі скорботою та шаною в селі Городок Прилісненської громади попрощалися із полеглим на Донеччині Воїном Володимиром Стародубцем.Він був учасником АТО, а з початком повномасштабної російської агресії перевіз свою сім'ю в Городок, сам пішовши боротися з ворогом.«Щиро співчуваємо рідним та близьким цього справжнього чоловіка, щирого і сміливого Українця! Слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.

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