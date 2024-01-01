На війні загинув Герой з Херсонщини Володимир Стародубець, який з сім`єю проживав на Волині

Володимир Стародубець, який з родиною переїхав на Волинь.



Про це



"Клята війна продовжує забирати житття наших захисників. 27 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув старший солдат Стародубець Володимир Петрович, 1978 р.н., житель міста Берислава Херсонської області. Під час повномасштабного вторгнення Володимир Петрович разом з родиною змушений був виїхати з рідного краю. Свій прихисток знайшли в Городку. Учасний АТО, Володимир не зміг чекати як його рідний край знищують росіяни, залишивши сім'ю став на захист України.



Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Низький уклін воїну-захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час зустрічі військового в громаді та дату поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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