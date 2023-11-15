У Telegram розблокували частину офіційних українських ботів

У Telegram розблокували частину офіційних українських ботів
У месенджері Telegram, засновником якого є Павло Дуров, розблокували частину ботів українських відомств.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Станом на зараз були розблоковані офіційні боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також бот Мінцифри «єВорог».

«Робота щодо інших триває», - йдеться у повідомленні.

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Теги: соцмережі, інтернет
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