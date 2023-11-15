У Telegram розблокували частину офіційних українських ботів

Павло Дуров, розблокували частину ботів українських відомств.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.



Станом на зараз були розблоковані офіційні боти



«Робота щодо інших триває», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У месенджері Telegram, засновником якого є, розблокували частину ботів українських відомств.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Станом на зараз були розблоковані офіційні боти Головного управління розвідки та Служби безпеки , а також бот Мінцифри «єВорог» «Робота щодо інших триває», - йдеться у повідомленні.

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