Кордон із рф і Білоруссю потрібно мінувати вже зараз, – екскомандувач Сухопутних військ Польщі





Про це він розповів в інтерв'ю Delfi, пише



"Досвід війни в Україні засвідчує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоби зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно", - наголосив Скшипчак.



На його думку, кордон із Білоруссю - це територія, яка стала полем бою гібридної війни, яку веде Олександр Лукашенко.



"І Лукашенко, і путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", - наголосив екскомандувач.



Водночас він вважає, що поки триває війна в Україні, загрози повномасштабної війни в Європі немає, бо в росії на це немає потенціалу.



Він закликав Європу готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів.



"Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", - наголосив Скшипчак.



Раніше генерал Скшипчак наголошував, що рф нападатиме на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу.



Вальдемар Скшипчак є одним із польських військових експертів, хто пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на фронті в Україні. Нині генерал закликає до максимальної підтримки України, оскільки переконаний, що настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.



У 2006-2009 роках Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові. Він також працював заступником міністра оборони Польщі. Тоді він мав змогу ближче познайомитися з можливостями українського ВПК і його перспективами для міжнародної співпраці у виробництві зброї.



На початку цього року польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна аналізує всі сценарії розвитку російсько-української війни і повинна бути готова до будь-якого сценарію. Він наголошував, що в 2024-2025 роках польські підрозділи будуть у повній готовності та доступні для створення сил швидкого реагування Євросоюзу.



Крім того, менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі - з 95 000 до 200 000 осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що хоча конфлікт росії з НАТО здається малоймовірним, будувати укріплення та створювати мінні поля на кордоні з росією та Білоруссю потрібно вже зараз.Про це він розповів в інтерв'ю Delfi, пише LB.ua "Досвід війни в Україні засвідчує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоби зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно", - наголосив Скшипчак.На його думку, кордон із Білоруссю - це територія, яка стала полем бою гібридної війни, яку веде"І Лукашенко, іповинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", - наголосив екскомандувач.Водночас він вважає, що поки триває війна в Україні, загрози повномасштабної війни в Європі немає, бо в росії на це немає потенціалу.Він закликав Європу готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів."Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", - наголосив Скшипчак.Раніше генерал Скшипчак наголошував, що рф нападатиме на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу.Вальдемар Скшипчак є одним із польських військових експертів, хто пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на фронті в Україні. Нині генерал закликає до максимальної підтримки України, оскільки переконаний, що настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.У 2006-2009 роках Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові. Він також працював заступником міністра оборони Польщі. Тоді він мав змогу ближче познайомитися з можливостями українського ВПК і його перспективами для міжнародної співпраці у виробництві зброї.На початку цього року польський міністр оборонизаявив, що його країна аналізує всі сценарії розвитку російсько-української війни і повинна бути готова до будь-якого сценарію. Він наголошував, що в 2024-2025 роках польські підрозділи будуть у повній готовності та доступні для створення сил швидкого реагування Євросоюзу.Крім того, менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі - з 95 000 до 200 000 осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

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