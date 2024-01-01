Завтра лучани прощатимуться із Воїном Юрієм Сілюком

Юрія Сілюка.



Про це у фейсбуці повідомив активіст Самооборони Волині Олександр Лєсной.



За його інформацією, завтра, 30 квітня, у кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку об 11:00 розпочнеться чин похорону бійця Юрія Сілюка.,



«Приходьте, хто може, проведем Воїна його улюбленим містом на Алею Слави в Гаразджу», - закликав він.



Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській громаді завтра, 30 квітня, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив активіст Самооборони ВолиніЗа його інформацією, завтра, 30 квітня, у кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку об 11:00 розпочнеться чин похорону бійця Юрія Сілюка.,«Приходьте, хто може, проведем Воїна його улюбленим містом на Алею Слави в Гаразджу», - закликав він.Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію