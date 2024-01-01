Завтра лучани прощатимуться із Воїном Юрієм Сілюком
Сьогодні, 12:11
У Луцькій міській громаді завтра, 30 квітня, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Юрія Сілюка.
Про це у фейсбуці повідомив активіст Самооборони Волині Олександр Лєсной.
За його інформацією, завтра, 30 квітня, у кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку об 11:00 розпочнеться чин похорону бійця Юрія Сілюка.,
«Приходьте, хто може, проведем Воїна його улюбленим містом на Алею Слави в Гаразджу», - закликав він.
Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
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Про це у фейсбуці повідомив активіст Самооборони Волині Олександр Лєсной.
За його інформацією, завтра, 30 квітня, у кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку об 11:00 розпочнеться чин похорону бійця Юрія Сілюка.,
«Приходьте, хто може, проведем Воїна його улюбленим містом на Алею Слави в Гаразджу», - закликав він.
Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
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