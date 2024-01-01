На Волині провели в останню путь Героя Андрія Сливку

На Турійщині краяни попрощалися із Героєм. Останню дорогу скорботного кортежу встелили тюльпанами та бузком.Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.У перші дні повномасштабного вторгнення росії на захист країни за покликом власного сумління із маленького села Растів вирушили багато чоловіків. Серед них – Андрій Сливка.Разом із побратимами з 100-ї бригади він тримав оборону на різних напрямках фронту. 22 квітня на Донеччині наш земляк прийняв останній бій, ставши у стрій Небесного легіону великого українського воїнства. Турійщина– 39-річного воїна Андрія. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, маленький син, рідні та близькі.Віддати данину шани загиблому захиснику і провести його в останню земну дорогу зійшлася родина, знайомі, односельчани, мешканці громади. По встеленій тюльпанами і бузком дорозі військовослужбовці на плечах пронесли воїна вулицями рідного села до місця земного спочинку.За душу сина України піднеслася спільна молитва.З військовими почестями солдата Андрія похоронили у рідному селі Растів. За військовою традицією на честь Героя пролунали гімн України і військовий салют.«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху боронив нас, нашу країну. Вічна і світла пам’ять Захиснику України!» - зазначили у селищній раді.