«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка
Сьогодні, 26 квітня, Турійська громада у скорботі зустрічає загиблого захисника України – Сливку Андрія з Растова.

Про це повідомили у громаді.

"Прибуття кортежу з тілом загиблого очікується у селищі Турійськ орієнтовно о 10.30. Прохання створити живий коридор, аби гідно зустріти загиблого Героя. Кортедж буде їхати через Містечко з Ковеля, перед мостом поверне.

Про чин похорону повідомимо додатково.

Серце загиблого воїна ЗСУ зупинилось. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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