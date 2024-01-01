«За 10 годин роботи отримував 4 рентгени»: спогади ліквідатора з Волині про аварію на ЧАЕС

«За 10 годин роботи отримував 4 рентгени»: спогади ліквідатора з Волині про аварію на ЧАЕС
67-річний Анатолій Гайдук із села Чаруків Луцького району — ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, де виконував роботу впродовж шести днів.

Суспільному чоловік розповів, у 1986 році біля атомної електростанції працював із 6 по 12 травня. Зі слів ліквідатора, цього часу вистачило, аби отримати дозу опромінення.

"Першило дуже. Коли приїхав уже додому, то пів року горло боліло страшенно. Воду ми пили 0,4 рентгена, а радіація має здатність накопичуватись. Якщо я був 10 годин, то я отримував 4 рентгени. Не дали нам ні захисних масок. Резинові чоботи, навіть, рукавиць ніхто не дав", — пригадує ліквідатор.

Коли стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції Анатолій Гайдук працював електриком у "Мостозагоні №60". Зі слів чоловіка, інформація про аварію стала з'являтися 1 травня. За декілька днів отримав від керівництва наказ рушати на Київщину.

Тоді ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС з Волині поїхали водії, кранівники, монтажники і електрики.

"Везуть колони людей і ми повз залізничного вокзалу проїжджали. То я скупчення людей такого ще не бачив. Нам пояснили, що ми працюватимемо 40 хвилин, а що робити, то ми й не знали тоді", — каже волинянин.

У київському тресті "Мостобуду" волинянам дали спецодяг і відправили в Чорнобиль. Ліквідатор говорить: на 10 день після аварії приїхали у село Рудня Вересня, що поблизу Чорнобиля, де розгорнули табір.

"З ТрестоМостобуду пригнали три крани. Наша функція була така: екскаватором від 4-го блоку ми викопали котлован. І треба було його обтягнути отим залізним шпунтом. Аби шахтарі, які прибули у табір, вирізали в залізі отвір і стали занурюватися під четвертий блок. Для того, щоб радіація не пішла в ґрунтові води", — пригадує ліквідатор.

Як додав волинянин, перші роки після аварії на ЧАЕС ліквідатори мали можливість оздоровлюватися на курортах та у санаторіях. Нині ж, каже він, лишилася лише пенсія та ліки, частину з яких він може отримувати безплатно.

Станом на квітень 2024 року на Волині проживає 11,5 тисяч чорнобильців і 1400 ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це Суспільному розповів голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей.

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Теги: Волинь, Чорнобильська АЕС
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