«За 10 годин роботи отримував 4 рентгени»: спогади ліквідатора з Волині про аварію на ЧАЕС

Анатолій Гайдук із села Чаруків Луцького району — ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, де виконував роботу впродовж шести днів.







"Першило дуже. Коли приїхав уже додому, то пів року горло боліло страшенно. Воду ми пили 0,4 рентгена, а радіація має здатність накопичуватись. Якщо я був 10 годин, то я отримував 4 рентгени. Не дали нам ні захисних масок. Резинові чоботи, навіть, рукавиць ніхто не дав", — пригадує ліквідатор.



Коли стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції Анатолій Гайдук працював електриком у "Мостозагоні №60". Зі слів чоловіка, інформація про аварію стала з'являтися 1 травня. За декілька днів отримав від керівництва наказ рушати на Київщину.



Тоді ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС з Волині поїхали водії, кранівники, монтажники і електрики.



"Везуть колони людей і ми повз залізничного вокзалу проїжджали. То я скупчення людей такого ще не бачив. Нам пояснили, що ми працюватимемо 40 хвилин, а що робити, то ми й не знали тоді", — каже волинянин.



У київському тресті "Мостобуду" волинянам дали спецодяг і відправили в Чорнобиль. Ліквідатор говорить: на 10 день після аварії приїхали у село Рудня Вересня, що поблизу Чорнобиля, де розгорнули табір.



"З ТрестоМостобуду пригнали три крани. Наша функція була така: екскаватором від 4-го блоку ми викопали котлован. І треба було його обтягнути отим залізним шпунтом. Аби шахтарі, які прибули у табір, вирізали в залізі отвір і стали занурюватися під четвертий блок. Для того, щоб радіація не пішла в ґрунтові води", — пригадує ліквідатор.



Як додав волинянин, перші роки після аварії на ЧАЕС ліквідатори мали можливість оздоровлюватися на курортах та у санаторіях. Нині ж, каже він, лишилася лише пенсія та ліки, частину з яких він може отримувати безплатно.



Станом на квітень 2024 року на Волині проживає 11,5 тисяч чорнобильців і 1400 ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це Суспільному розповів голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 67-річнийіз села Чаруків Луцького району — ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, де виконував роботу впродовж шести днів. Суспільному чоловік розповів, у 1986 році біля атомної електростанції працював із 6 по 12 травня. Зі слів ліквідатора, цього часу вистачило, аби отримати дозу опромінення."Першило дуже. Коли приїхав уже додому, то пів року горло боліло страшенно. Воду ми пили 0,4 рентгена, а радіація має здатність накопичуватись. Якщо я був 10 годин, то я отримував 4 рентгени. Не дали нам ні захисних масок. Резинові чоботи, навіть, рукавиць ніхто не дав", — пригадує ліквідатор.Коли стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції Анатолій Гайдук працював електриком у "Мостозагоні №60". Зі слів чоловіка, інформація про аварію стала з'являтися 1 травня. За декілька днів отримав від керівництва наказ рушати на Київщину.Тоді ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС з Волині поїхали водії, кранівники, монтажники і електрики."Везуть колони людей і ми повз залізничного вокзалу проїжджали. То я скупчення людей такого ще не бачив. Нам пояснили, що ми працюватимемо 40 хвилин, а що робити, то ми й не знали тоді", — каже волинянин.У київському тресті "Мостобуду" волинянам дали спецодяг і відправили в Чорнобиль. Ліквідатор говорить: на 10 день після аварії приїхали у село Рудня Вересня, що поблизу Чорнобиля, де розгорнули табір."З ТрестоМостобуду пригнали три крани. Наша функція була така: екскаватором від 4-го блоку ми викопали котлован. І треба було його обтягнути отим залізним шпунтом. Аби шахтарі, які прибули у табір, вирізали в залізі отвір і стали занурюватися під четвертий блок. Для того, щоб радіація не пішла в ґрунтові води", — пригадує ліквідатор.Як додав волинянин, перші роки після аварії на ЧАЕС ліквідатори мали можливість оздоровлюватися на курортах та у санаторіях. Нині ж, каже він, лишилася лише пенсія та ліки, частину з яких він може отримувати безплатно.Станом на квітень 2024 року на Волині проживає 11,5 тисяч чорнобильців і 1400 ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це Суспільному розповів голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей.

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