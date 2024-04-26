Якщо росія захопить Часів Яр, це відкриє їй дорогу до «оборонного поясу», - ISW





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Військові аналітики зауважили, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. А російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.



Російські війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.



Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.



Російський тиск на Часів Яр є більшим. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.



Наступальна операція із захоплення Часового Яру, ймовірно, дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.



Російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги. Ця зброя значно покращить обороноздатність України в найближчі тижні, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначущість цих успіхів.



Ключові висновки ISW за 25 квітня:



Російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки і можуть отримати подальші тактичні переваги, які можуть змусити українські війська відступити з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки на більш захищену лінію.



Російські наступальні операції на захід від Авдіївки мають на меті використати можливості для тактичних переваг, тоді як російська наступальна операція із захоплення Часового Яру пропонує російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.



Американські чиновники занепокоєні тим, що останнього пакету військової допомоги Україні може бути недостатньо для того, щоб Україна змогла відновити всю свою територію. Крім того, військова допомога США - це лише частина того, що наразі потрібно Україні.

Але Україна сама працює над вирішенням інших потреб, пов'язаних з веденням бойових дій, - насамперед, над вирішенням кадрових проблем і розширенням своєї оборонно-промислової бази (ОПБ).



За повідомленнями, російські війська розміщують на критично важливих ділянках фронту безпілотники, адаптовані для більшої стійкості до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, у спробі використати нові технологічні можливості для використання обмеженого часу до прибуття в Україну американської безпекової допомоги.



Відомий російський канал військових блогерів, нагороджений Кремлем, оголосив про відкриття "медіа-школи" на Балканах, що, ймовірно, є підтримкою зусиль Кремля з розширення свого впливу в міжнародному інформаційному просторі.



Президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові 25 квітня наголосив на важливості самодостатності Європи для її оборони та суверенітету.



Нещодавно українські сили здійснили підтверджені просування під Сіверськом, а російські сили - під Авдіївкою та на кордоні Донецької та Запорізької областей.



Президент росії володимир путін 25 квітня виправдав зусилля росії, спрямовані на націоналізацію російських підприємств, у тому числі підприємств оборонно-промислової бази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська становлять реальну загрозу захоплення Часів Яру, хоча вони, можливо, не зможуть зробити це швидко. Захоплення Часового Яру дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Військові аналітики зауважили, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. А російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.Російські війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.Російський тиск на Часів Яр є більшим. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.Наступальна операція із захоплення Часового Яру, ймовірно, дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.Російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги. Ця зброя значно покращить обороноздатність України в найближчі тижні, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначущість цих успіхів.Російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки і можуть отримати подальші тактичні переваги, які можуть змусити українські війська відступити з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки на більш захищену лінію.Російські наступальні операції на захід від Авдіївки мають на меті використати можливості для тактичних переваг, тоді як російська наступальна операція із захоплення Часового Яру пропонує російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.Американські чиновники занепокоєні тим, що останнього пакету військової допомоги Україні може бути недостатньо для того, щоб Україна змогла відновити всю свою територію. Крім того, військова допомога США - це лише частина того, що наразі потрібно Україні.Але Україна сама працює над вирішенням інших потреб, пов'язаних з веденням бойових дій, - насамперед, над вирішенням кадрових проблем і розширенням своєї оборонно-промислової бази (ОПБ).За повідомленнями, російські війська розміщують на критично важливих ділянках фронту безпілотники, адаптовані для більшої стійкості до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, у спробі використати нові технологічні можливості для використання обмеженого часу до прибуття в Україну американської безпекової допомоги.Відомий російський канал військових блогерів, нагороджений Кремлем, оголосив про відкриття "медіа-школи" на Балканах, що, ймовірно, є підтримкою зусиль Кремля з розширення свого впливу в міжнародному інформаційному просторі.Президент Франціїу своїй промові 25 квітня наголосив на важливості самодостатності Європи для її оборони та суверенітету.Нещодавно українські сили здійснили підтверджені просування під Сіверськом, а російські сили - під Авдіївкою та на кордоні Донецької та Запорізької областей.Президент росії володимир путін 25 квітня виправдав зусилля росії, спрямовані на націоналізацію російських підприємств, у тому числі підприємств оборонно-промислової бази.

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