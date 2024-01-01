На Донеччині обірвалося життя Героя Дениса Скубія з Волині
Сьогодні, 11:09
Трагічна звістка надійшла з фронту до Нововолинської міської громади.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За словами мера, 20 квітня в Донецькій області загинув Захисник Денис Скубій, 1989 року народження. Мешканець Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За словами мера, 20 квітня в Донецькій області загинув Захисник Денис Скубій, 1989 року народження. Мешканець Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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