На Донеччині обірвалося життя Героя Дениса Скубія з Волині

На Донеччині обірвалося життя Героя Дениса Скубія з Волині
Трагічна звістка надійшла з фронту до Нововолинської міської громади.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За словами мера, 20 квітня в Донецькій області загинув Захисник Денис Скубій, 1989 року народження. Мешканець Нововолинська.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

На Донеччині обірвалося життя Героя Дениса Скубія з Волині

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Теги: загиблі, війна
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