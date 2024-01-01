На Донеччині обірвалося життя Героя Дениса Скубія з Волині





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За словами мера, 20 квітня в Донецькій області загинув Захисник Денис Скубій, 1989 року народження. Мешканець Нововолинська.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка надійшла з фронту до Нововолинської міської громади.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа словами мера, 20 квітня в Донецькій області загинув Захисник, 1989 року народження. Мешканець Нововолинська.«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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