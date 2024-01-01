Як ловлять коригувальників: СБУ розкрила деталі спецоперації під Харковом

Як ловлять коригувальників: СБУ розкрила деталі спецоперації під Харковом
Працівники СБУ затримали коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції ЗСУ під Харковом.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки запобігла новим спробам рф завдати вогневого ураження по лініях оборони Харкова.

У результаті спецоперації у прифронтовому регіоні нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ.

Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр.

Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби.

Щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох своїх поплічників з Харкова.

Під виглядом приватних ремонтників вони поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Отриману інформацію обидва фігуранти месенджером передавали «зв’язковому» російської розвідки.

Ним виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до спецназу російських військ.

Саме він мав передати спецслужбі рф актуальні координати для підготовки авіаудару по Харківщині.

Однак Служба безпеки дізналася про плани ворога ще на початковому етапі розвідувальної діяльності цих агентів.



Це дозволило задокументувати кожен крок фігурантів та провести комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

На фінальній стадії спецоперації обох зловмисників було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони, з яких вони комунікували з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили старшому агентурної групи рф про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Дії його спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

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Теги: зрадники, СБУ
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