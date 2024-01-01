Під час обстрілу на Донеччині загинула військова Алла Пушкарчук із Волині

На фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця з Волині, колишня журналістка «Тижня»(позивний «Рута»).Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор «Тижня»За його словами, Алла загинула під час обстрілу. Алла Пушкарчук «пішла на війну» ще у 2014-му, в 2018 році почала працювати в команді «Тижня».Алла Пушкарчук також працювала у виданні «Читомо».ІМІ, який веде моніторинг злочинів Росії проти медіа і журналістів в Україні, вказує, що Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, якіпроти України.За даними Інституту масової інформації, протягом двох роки від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 567 злочинів проти журналістів і медіа в Україні.