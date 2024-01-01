Під час обстрілу на Донеччині загинула військова Алла Пушкарчук із Волині

Під час обстрілу на Донеччині загинула військова Алла Пушкарчук із Волині
На фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця з Волині, колишня журналістка «Тижня» Алла Пушкарчук (позивний «Рута»).

Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор «Тижня» Дмитро Крапивенко.

За його словами, Алла загинула під час обстрілу. Алла Пушкарчук «пішла на війну» ще у 2014-му, в 2018 році почала працювати в команді «Тижня».

Алла Пушкарчук також працювала у виданні «Читомо».

ІМІ, який веде моніторинг злочинів Росії проти медіа і журналістів в Україні, вказує, що Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

За даними Інституту масової інформації, протягом двох роки від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 567 злочинів проти журналістів і медіа в Україні.



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Теги: загиблі, війна
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