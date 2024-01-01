Розстріл поліцейських на Вінниччині: зловили ще одного спільника

Розстріл поліцейських на Вінниччині: зловили ще одного спільника
Правоохоронці викрили військовослужбовця, який допомагав переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю однієї з військових частин Одеської області повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

За даними слідства, 20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінничині, звернулися до співслужбовця з проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.

Отримавши згоду, розшукувані військовослужбовці сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до м. Подільська Одеської області, де були затримані.

Для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування – ДБР.

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Теги: злочин, Україна
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