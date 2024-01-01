Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне
Сьогодні, 11:25
Двом військовослужбовцям правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).
Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).
За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.
Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.
Також в ході слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.
На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СУ ГУНП в Вінницькій області та ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).
Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).
За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.
Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.
Також в ході слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.
На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СУ ГУНП в Вінницькій області та ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне
Сьогодні, 11:25
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком
Сьогодні, 11:06