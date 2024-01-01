Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне

Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне
Двом військовослужбовцям правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.

Також в ході слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.



Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СУ ГУНП в Вінницькій області та ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві.

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Теги: злочин, Україна
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