У Луцьку під час комендантської години затримали 23-річну п'яну водійку

У Луцьку під час комендантської години затримали 23-річну п'яну водійку
Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 10 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Citroen. В ході спілкування у 23-річної водійки, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 67 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили за порушення ПДР. Він керував легковиком Chevrolet та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат — 0, 62 проміле.

У Луцьку патрульні помітили транспортний засіб Nissan, який рухався з технічною несправністю під час дії коменданської години. Під час спілкування інспектори у водія вияивли ознаки сп’яніння. Водій пройшов огляд, результат — 0, 57 проміле.

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Теги: Волинь, водії, патрульні
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