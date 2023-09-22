У Луцьку під час комендантської години затримали 23-річну п'яну водійку

Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 10 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Citroen. В ході спілкування у 23-річної водійки, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 67 проміле.Ще одного нетверезого керманича зупинили за порушення ПДР. Він керував легковиком Chevrolet та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат — 0, 62 проміле.У Луцьку патрульні помітили транспортний засіб Nissan, який рухався з технічною несправністю під час дії коменданської години. Під час спілкування інспектори у водія вияивли ознаки сп’яніння. Водій пройшов огляд, результат — 0, 57 проміле.