Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика
У Любешівській громаді на Волині прощатимуться із військовослужбовцем Романом Хрупчиком, який поліг на війні.

Про це у телеграмі повідомляє Любешівська громада.

Скорботний кортеж з тілом Героя Романа Хрупчика, жителя села Лахвичі, вже виїхав із Києва сьогодні, 22 квітня, о 10:20.

Для вшанування Героя мешканці сіл Седлище, Нові Березичі та Любешівська Волія можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.

Далі авто рухатиметься за таким маршрутом: по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, далі через с.Люб’язь у с.Лахвичі, до будинку, де проживав загиблий.

«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати Героя. Візьміть із собою Державний Прапор України», - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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