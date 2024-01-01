Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика

У Любешівській громаді на Волині прощатимуться із військовослужбовцем, якийПро це у телеграмі повідомляє Любешівська громада.Скорботний кортеж з тілом Героя Романа Хрупчика, жителя села Лахвичі, вже виїхав із Києва сьогодні, 22 квітня, о 10:20.Для вшанування Героя мешканці сіл Седлище, Нові Березичі та Любешівська Волія можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.Далі авто рухатиметься за таким маршрутом: по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, далі через с.Люб’язь у с.Лахвичі, до будинку, де проживав загиблий.«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати Героя. Візьміть із собою Державний Прапор України», - зазначили у громаді.