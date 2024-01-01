Від тяжких поранень помер Герой з Волині Роман Хрупчик

Від тяжких поранень помер Герой з Волині Роман Хрупчик
Війна забрала життя Героя з волині Романа Хрупчика.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Любешівщина знову в скорботі. Війна забрала ще одного Героя. 19 квітня 2024 року від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на території Донецької області, помер лейтенант Хрупчик Роман Миколайович, 1995 року народження, житель с. Лахвичі.
Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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