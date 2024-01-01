У законопроєкті про мобілізацію засуджених пропонують створювати для них окремі загони





Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері телемаратону, пише



«Війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики перевищує негатив, то такі рішення треба ухвалювати. Це одне з таких рішень», — сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З колишніх засуджених, якщо їх почнуть мобілізовувати, можуть формувати окремі загони. Таким чином хочуть гарантувати безпеку.Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері телемаратону, пише Громадське «Війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики перевищує негатив, то такі рішення треба ухвалювати. Це одне з таких рішень», — сказав він.

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