У законопроєкті про мобілізацію засуджених пропонують створювати для них окремі загони

У законопроєкті про мобілізацію засуджених пропонують створювати для них окремі загони
З колишніх засуджених, якщо їх почнуть мобілізовувати, можуть формувати окремі загони. Таким чином хочуть гарантувати безпеку.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері телемаратону, пише Громадське.

«Війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики перевищує негатив, то такі рішення треба ухвалювати. Це одне з таких рішень», — сказав він.


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Теги: законопроект, мобілізація
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