У законопроєкті про мобілізацію засуджених пропонують створювати для них окремі загони
Сьогодні, 23:19
З колишніх засуджених, якщо їх почнуть мобілізовувати, можуть формувати окремі загони. Таким чином хочуть гарантувати безпеку.
Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері телемаратону, пише Громадське.
«Війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики перевищує негатив, то такі рішення треба ухвалювати. Це одне з таких рішень», — сказав він.
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Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері телемаратону, пише Громадське.
«Війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики перевищує негатив, то такі рішення треба ухвалювати. Це одне з таких рішень», — сказав він.
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