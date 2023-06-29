Після поранення не повернувся у частину: на Волині військовослужбовець отримав умовне покарання

Після поранення не повернувся у частину: на Волині військовослужбовець отримав умовне покарання
Отримав поранення, проходив реабілітацію, а потім не з’явився до військової частини: на Волині військовослужбовець фактично протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення був відсутній на службі, за що отримав умовне покарання.

Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд, пишуть Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що під час проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України військовослужбовець Андрій З., не отримавши дозволу командира, 22 березня 2022 року не з’явився вчасно на службу до місця постійної дислокації військової частини. Обвинувачений був відсутній на службі до 26 січня цього року, не виконуючи свої службові обов’язки.

Андрій З., який є уродженцем міста Сокиряни у Чернівецькій області, визнав свою вину. Чоловік розповів, що добровільно уклав контракт та проходив службу. Після поранення перебував у госпіталі, потім – на реабілітації. З його слів, наприкінці березня 2022 року він мав повернутися на службу до військової частини, але у цей час перебував удома та займався самолікуванням ніг.

У січні 2024 року після дзвінка внутрішньої безпеки добровільно з’явився до правоохоронних органів та надав визнавальні пояснення. Як зазначив, на теперішній момент проживає за місцем реєстрації разом з батьками. Андрій З. просив суд суворо його не карати, оскільки усвідомив всі свої дії, за що щиро розкаюється.

Врахувавши усі обставини, зокрема те, що Андрій З. є учасником бойових дій, суд замінив для військовослужбовця реальний термін покарання на п’ять років одним роком іспитового терміну.

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Теги: військовий, суд, Волинь
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