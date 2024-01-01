У НАТО домовилися надати Україні більше систем ППО

Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.



Про це він сказав на брифінгу за результатами Ради Україна — НАТО, пише



Столтенберг не назвав точної кількості систем ППО, які можуть надати Україні, але запевнив, що, зокрема, Patriot доступні для передачі.



«НАТО визначило серед наявних можливостей системи, які можна надати Україні», — сказав він і додав, що невдовзі очікує від партнерів по НАТО анонсів постачань.



Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на зустрічі Ради, заявив, що Україна, крім ППО, потребує також артилерійських снарядів, далекобійної зброї та авіації.



Столтенберг також підтвердив, що міністри оборони під час зустрічі говорили про снаряди, далекобійну зброю і дрони. За його словами, кожен із членів НАТО може вирішити, що з цього постачати Україні.



ППО для України



На тлі весняного посилення російських атак на енергосистему Україна закликає міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.



Після цього Європейський парламент відмовився ухвалювати рішення про фінансування Ради ЄС, поки країни Євросоюзу не нададуть Україні додаткові системи ППО Patriot. А згодом Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще один такий зенітний ракетний комплекс і ракети.



Ще раніше президент Володимир Зеленський казав, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОзаявив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.Про це він сказав на брифінгу за результатами Ради Україна — НАТО, пише Громадське Столтенберг не назвав точної кількості систем ППО, які можуть надати Україні, але запевнив, що, зокрема, Patriot доступні для передачі.«НАТО визначило серед наявних можливостей системи, які можна надати Україні», — сказав він і додав, що невдовзі очікує від партнерів по НАТО анонсів постачань.Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на зустрічі Ради, заявив, що Україна, крім ППО, потребує також артилерійських снарядів, далекобійної зброї та авіації.Столтенберг також підтвердив, що міністри оборони під час зустрічі говорили про снаряди, далекобійну зброю і дрони. За його словами, кожен із членів НАТО може вирішити, що з цього постачати Україні.На тлі весняного посилення російських атак на енергосистему Україна закликає міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot. Так, міністр закордонних справрозповів, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.Після цього Європейський парламент відмовився ухвалювати рішення про фінансування Ради ЄС, поки країни Євросоюзу не нададуть Україні додаткові системи ППО Patriot. А згодом Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще один такий зенітний ракетний комплекс і ракети.Ще раніше президентй казав, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.

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