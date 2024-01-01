Школяр з Луцька — призер Кубка Європи зі стрільби з лука
Сьогодні, 08:14
15-річний спортсмен з Луцька Назар Собуцький у парі зі спортсменкою з Рівненщини Вікторією Вітковець здобув золото на Кубку Європи зі стрільби з лука.
Про це пише Суспільне з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК).
У передостанній день змагань, які тривали з 15 по 20 квітня у Болгарії, Назар Собуцький та Вікторія Вітковець переможцями переможці міксту (U18).
У фіналі дует з України здолав суперників з Німеччини із рахунком 5:4.
Як додали в НОК, за європейську першість змагалися 273 лучники з 27 країн. Було розіграно 21 комплект медалей (в індивідуальних, командних і змішаних змаганнях у вікових категоріях U18 та U21). Українська команда була представлена 20 спортсменами, які завоювали 6 медалей: 1 золоту, 3 срібних та 2 бронзові нагороди.
Що відомо про лучника Назара Собуцького
В січні 2024 школяр із ліцею №10 Назар Собуцький став першим майстром спорту зі стрільби з лука у Волинській області, виконавши норматив на чемпіонаті України у Львові. Лучанин вибив 574 із 570 необхідних очок для складання нормативу. У Луцьку Назар Собуцький тренується у клубі "Луцькі соколи".
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Про це пише Суспільне з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК).
У передостанній день змагань, які тривали з 15 по 20 квітня у Болгарії, Назар Собуцький та Вікторія Вітковець переможцями переможці міксту (U18).
У фіналі дует з України здолав суперників з Німеччини із рахунком 5:4.
Як додали в НОК, за європейську першість змагалися 273 лучники з 27 країн. Було розіграно 21 комплект медалей (в індивідуальних, командних і змішаних змаганнях у вікових категоріях U18 та U21). Українська команда була представлена 20 спортсменами, які завоювали 6 медалей: 1 золоту, 3 срібних та 2 бронзові нагороди.
Що відомо про лучника Назара Собуцького
В січні 2024 школяр із ліцею №10 Назар Собуцький став першим майстром спорту зі стрільби з лука у Волинській області, виконавши норматив на чемпіонаті України у Львові. Лучанин вибив 574 із 570 необхідних очок для складання нормативу. У Луцьку Назар Собуцький тренується у клубі "Луцькі соколи".
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