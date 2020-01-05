У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей
Сьогодні, 09:41
21-річний житель громади, керуючи автомобілем BMW, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.
Автопригода трапилася сьогодні вночі по вулиці Львівській у Горохові, - про це повідомляють у ГУНП у Волинскій області.
Внаслідок ДТП водій та 27-річний пасажир автомобіля загинули на місці. Ще один пасажир, 25-річний горохівчанин у лікарні.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
Триває перевірка.
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Автопригода трапилася сьогодні вночі по вулиці Львівській у Горохові, - про це повідомляють у ГУНП у Волинскій області.
Внаслідок ДТП водій та 27-річний пасажир автомобіля загинули на місці. Ще один пасажир, 25-річний горохівчанин у лікарні.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
Триває перевірка.
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