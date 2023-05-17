На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк





Про це повідомив Володимирській територіальній громаді.



15 квітня на Луганщині загинув мешканець нашого міста Ігор Анатолійович Клапіюк, 1978 року народження.



Воїн пішов захищати Україну із самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації, з 26 лютого 2022 року.



Про день та час прибуття траурного кортежу повідомлю пізніше.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиь втратила ще одного мужнього воїна-захисника. На Луганщині загинув житель міста Володимир.Про це повідомив Володимирській територіальній громаді.15 квітня на Луганщині загинув мешканець нашого міста, 1978 року народження.Воїн пішов захищати Україну із самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації, з 26 лютого 2022 року.Про день та час прибуття траурного кортежу повідомлю пізніше.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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