На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Володимирі рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебувала жінка
Про це повідомляють в ГУ ДСНС України у Волинській області.
Працівники 7 ДПРЧ м. Володимир провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей у приватному житловому будинку на вулиці Братковського де перебувала жінка похилого віку, якій стало погано і яка не могла самостійно відчинити двері.
Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників правоохоронних органів відчинили двері.
Відкривши вхідні двері, рятувальники надали доступ працівникам екстреної медичної допомоги, а тоді разом винесли на ношах потерпілу до карети швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в ГУ ДСНС України у Волинській області.
Працівники 7 ДПРЧ м. Володимир провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей у приватному житловому будинку на вулиці Братковського де перебувала жінка похилого віку, якій стало погано і яка не могла самостійно відчинити двері.
Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників правоохоронних органів відчинили двері.
Відкривши вхідні двері, рятувальники надали доступ працівникам екстреної медичної допомоги, а тоді разом винесли на ношах потерпілу до карети швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Литва передала Україні навчально-бойовий літак
Сьогодні, 13:06
На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк
Сьогодні, 11:03