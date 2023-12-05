На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО

На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО
У Володимирі рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебувала жінка

Про це повідомляють в ГУ ДСНС України у Волинській області.

Працівники 7 ДПРЧ м. Володимир провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей у приватному житловому будинку на вулиці Братковського де перебувала жінка похилого віку, якій стало погано і яка не могла самостійно відчинити двері.

Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників правоохоронних органів відчинили двері.
На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО

Відкривши вхідні двері, рятувальники надали доступ працівникам екстреної медичної допомоги, а тоді разом винесли на ношах потерпілу до карети швидкої допомоги.
На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, ДСНС
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