На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО

У Володимирі рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебувала жінкаПро це повідомляють в ГУ ДСНС України у Волинській області.Працівники 7 ДПРЧ м. Володимир провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей у приватному житловому будинку на вулиці Братковського де перебувала жінка похилого віку, якій стало погано і яка не могла самостійно відчинити двері.Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників правоохоронних органів відчинили двері.Відкривши вхідні двері, рятувальники надали доступ працівникам екстреної медичної допомоги, а тоді разом винесли на ношах потерпілу до карети швидкої допомоги.