Литва передала Україні навчально-бойовий літак

Литва передала Україні навчально-бойовий літак
Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос.

Навчально-бойовий літак на базі L-39C можна використовувати як легкий штурмовик, зазначає "Кореспондент", посилачись на Defense Express.

ЗМІ зазначає, що це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.

Літак L-39ZA за "паспортними" характеристиками розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби.

До складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.

За іншими характеристиками L-39ZA в цілому ідентичний базовому L-39C Albatros.

У The Military Balance 2023 зазначається, що в Європі було два активні користувачі L-39ZA: Словаччина - два літаки в строю, один - на зберіганні, та Болгарія - загалом шість літаків, усі нині на модернізації.

За даними з відкритих джерел, в Литві на зберіганні був один L-39ZA.

Болгарія замовила оновлення всіх шести L-39ZA із продовженням строку служби на 7,5 років або на додаткові 1 500 льотних годин для того, щоб ці літаки можна було використовувати як "літаючі парти" для підготовки до польотів на F-16.

Ми вже повідомляли, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшлов бойовий літак.

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Теги: Литва, Україна, війна, авіація, допомога
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