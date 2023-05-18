Литва передала Україні навчально-бойовий літак

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос.Навчально-бойовий літак на базі L-39C можна використовувати як легкий штурмовик, зазначає "Кореспондент", посилачись на Defense Express.ЗМІ зазначає, що це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.Літак L-39ZA за "паспортними" характеристиками розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби.До складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.За іншими характеристиками L-39ZA в цілому ідентичний базовому L-39C Albatros.У The Military Balance 2023 зазначається, що в Європі було два активні користувачі L-39ZA: Словаччина - два літаки в строю, один - на зберіганні, та Болгарія - загалом шість літаків, усі нині на модернізації.За даними з відкритих джерел, в Литві на зберіганні був один L-39ZA.Болгарія замовила оновлення всіх шести L-39ZA із продовженням строку служби на 7,5 років або на додаткові 1 500 льотних годин для того, щоб ці літаки можна було використовувати як "літаючі парти" для підготовки до польотів на F-16.Ми вже повідомляли, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшлов бойовий літак.