Під час розстрілу поліцейських на Вінниччині в автівці була ще одна людина

Під час розстрілу поліцейських на Вінниччині в автівці була ще одна людина
В автомобілі патрульних, в яких минулої ночі стріляли у Вінницькій області, перебував цивільний чоловік.

Про це повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська, передає Суспільне.

Зазначається, що перед цим чоловік намагався побитися з родичами і опирався поліції, тому правоохоронці везли його на освідування та складання протоколу. Під час нападу на патрульних чоловік не постраждав.

"Тієї ночі правоохоронці два рази виїжджали на виклики про домашнє насильство. Спершу на порушника склали протокол, проте через 20 хвилин надійшов другий дзвінок. Чоловік ліз у бійку з рідними та ігнорував вимоги поліцейських. Тому його забрали для освідування і нового протоколу", ‒ уточнила речниця.

З її слів, по дорозі поліцейські зупинили автомобіль із підозрюваними у нападі для перевірки документів.

Нагадаємо, на Вінниччині двоє військових вбили працівника поліції та поранили ще одного. Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль, а двоє військових, які знаходилися в авто, відкрили вогонь по копах. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений.

У ЗСУ підтвердили, що в авто знаходилися військові однієї з частин. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства. Пізніше повідомлялося, що знайшли машину підозрюваних у вбивстві.

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Теги: Вінниччина, поліція, ростріл, напад
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