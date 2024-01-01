На Вінничині двоє чоловіків розстріляли поліцейських: 20-річний правоохоронець загинув





Про це



Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.



Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.



В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.



На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.



"Від колективу Національної поліції висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги", - наголошують у Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині.Про це повідомили в Управлінні Нацполіції області.Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції."Від колективу Національної поліції висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги", - наголошують у Нацполіції.

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