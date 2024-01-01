Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі





Про це Олег Кіпер.



"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО.



Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.



За інформацією Сил оборони півдня, сили ППО знищили три ворожі розвідувальні дрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 квітня, росія завдала ракетного удару по Одесі.Про це повідомив очільник Одеської ОВА"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО.Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.За інформацією Сил оборони півдня, сили ППО знищили три ворожі розвідувальні дрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію