Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 20 квітня, росія завдала ракетного удару по Одесі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО.
Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сил оборони півдня, сили ППО знищили три ворожі розвідувальні дрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.
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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО.
Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сил оборони півдня, сили ППО знищили три ворожі розвідувальні дрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.
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