Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі

Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
Сьогодні, 20 квітня, росія завдала ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО.

Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, сили ППО знищили три ворожі розвідувальні дрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
Сьогодні, 11:05
Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:42
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава
Сьогодні, 10:37
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи: серед загиблих - двоє дітей
Сьогодні, 09:50
За добу на фронті понад 100 боєзіткнень, — Генштаб
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Росіяни атакували Одещину: цілили в енергетичну інфраструктуру Росіяни атакували Одещину: цілили в енергетичну інфраструктуру
25 березень, 09:32
Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі» Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
15 березень, 17:09
Російська ракета вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції в Одесі, – CNN Російська ракета вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції в Одесі, – CNN
07 березень, 10:58
Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, – Гуменюк Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, – Гуменюк
07 березень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
Сьогодні, 11:05
 0
Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава
Сьогодні, 10:37
 0
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи: серед загиблих - двоє дітей
Сьогодні, 09:50
 0
За добу на фронті понад 100 боєзіткнень, — Генштаб
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8