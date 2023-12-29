На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава

На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава
Минулої доби на Волині трапилася 5 пожеж, з них 4 - у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, 19 квітня о 17:12 у Ковелі рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 5-поверхівки на вулиці Івана Ющука. Попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Одночасно ковельські рятувальники працювали на вул Володимирській - о 17:00 надійшло повідомлення про пожежу в тимчасовій металевій господарській споруді. Горіння, що охопило пластиковий контейнер, електронасос та акумулятор, ліквідували о 17:23.

Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електронасоса.

О 16:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави за межами села Прохід на Ратнівщині. Горіння на площі 0,15 га приборкали рятувальники місцевої пожежної охорони с. Гірники.

Як з'ясувалось, місцевий 29-річний житель випалював суху рослинність на цій ділянці. На чоловіка складений адміністративний протокол за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Близько опівночі ще одна пожежа трапилася у житловому будинку на вулиці Миколайчука у Ковелі. Повідомлення про пожежу надійшло о 00:06 20 квітня.
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава

Горіння, що охопило покрівлю, перекриття та поширилося всередину будинку, ліквідували рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля о 00:43.
Потерпілих немає. Попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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