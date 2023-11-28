У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи: серед загиблих - двоє дітей





Про це



"Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.



Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.



Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.



На місці працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.



Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 19 квітня російська армія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи.Про це повідомили у ДСНС."Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.На місці працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 19 квітня

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