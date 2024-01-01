Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів

Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів
Загалом росія вже втратила близько 458 580 військових.

Про це повідомляють у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,

- танків ‒ 7213 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,

- артилерійських систем – 11678 (+20) од,

- РСЗВ – 1046 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 763 (+1) од,

- літаків – 348 (+1) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

- крилаті ракети ‒ 2109 (+13),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,

- спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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