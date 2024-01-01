Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:42
Загалом росія вже втратила близько 458 580 військових.
Про це повідомляють у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,
- танків ‒ 7213 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,
- артилерійських систем – 11678 (+20) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 763 (+1) од,
- літаків – 348 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2109 (+13),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,
- танків ‒ 7213 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,
- артилерійських систем – 11678 (+20) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 763 (+1) од,
- літаків – 348 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2109 (+13),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)
Дані уточнюються.
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