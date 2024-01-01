Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів





Про це повідомляють у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,



- танків ‒ 7213 (+8) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,



- артилерійських систем – 11678 (+20) од,



- РСЗВ – 1046 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 763 (+1) од,



- літаків – 348 (+1) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),



- крилаті ракети ‒ 2109 (+13),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,



- спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила близько 458 580 військових.Про це повідомляють у зведенні Генштабу.- особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,- танків ‒ 7213 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,- артилерійських систем – 11678 (+20) од,- РСЗВ – 1046 (+0) од,- засоби ППО ‒ 763 (+1) од,- літаків – 348 (+1) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),- крилаті ракети ‒ 2109 (+13),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,- спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)Дані уточнюються.

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