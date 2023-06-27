7 волинських проєктів отримають фінансування від ЄС на понад 7,5 млн євро

Сім волинських проєктів у сфері «Довкілля» отримають фінансування від Європейського Союзу на загальну суму 7,5 млн євро.Про це повідомив начальник ОВАна своїй сторінці у фейсбуці.17-19 квітня у Кросно (Польща) відбулося засідання Моніторингового комітету Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.На заході працювали представники національних і регіональних органів влади України та Республіки Польща, а також Європейської Комісії.Ключова тема – відбір проєктів за тематичною ціллю «Довкілля», які відповідають показникам ефективності та результативності, а також матимуть найпомітніший вплив на територію реалізації Програми.Захищала проекти та представляла Волинь начальниця відділу міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДАЗагалом комітет Програми прийняв рішення про надання гранту для 44 проєктів зі 132 поданих заявок.1. «Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України» (1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області та виконавчий комітет Ківерцівської міської ради у співпраці з Ґміною Клюково Підляського воєводства та Ґміною Червін Мазовецького воєводства).2. «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами, пов'язаними зі зміною клімату» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з містом Седльце Мазовецького воєводства, міською комендатурою Державної пожежної охорони в Седльце та Ґміною Збучин Мазовецького воєводства).3. «Спільне просування та реалізація заходів, пов’язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з Воєводським управлінням державної пожежної служби в Любліні).4. «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» (Виконавчий комітет Ковельської міської ради у співпраці з Ґміною Ленчна Люблінського воєводства).5. «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» (Виконавчий комітет Луцької міської ради у співпраці з муніципалітетом міста Жешув Підкарпатського воєводства).6. «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока» (Луцькводоканал у співпраці з Білостоцьким водоканалом Підляського воєводства).7. ⁠Підвищення безпеки на транскордонній території в сфері рятування (Головне Управління ДСНС України у Волинській області спільно з містом Августів Підляського воєводства).До слова, Волинь посіла друге місце серед областей України за кількістю відібраних проєктів із загальним бюджетом у понад 7,5 млн євро.