7 волинських проєктів отримають фінансування від ЄС на понад 7,5 млн євро
Сьогодні, 12:22
Сім волинських проєктів у сфері «Довкілля» отримають фінансування від Європейського Союзу на загальну суму 7,5 млн євро.
Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у фейсбуці.
17-19 квітня у Кросно (Польща) відбулося засідання Моніторингового комітету Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.
На заході працювали представники національних і регіональних органів влади України та Республіки Польща, а також Європейської Комісії.
Ключова тема – відбір проєктів за тематичною ціллю «Довкілля», які відповідають показникам ефективності та результативності, а також матимуть найпомітніший вплив на територію реалізації Програми.
Захищала проекти та представляла Волинь начальниця відділу міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Олена Бегаль.
Загалом комітет Програми прийняв рішення про надання гранту для 44 проєктів зі 132 поданих заявок. Серед відібраних – сім волинських:
1. «Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України» (1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області та виконавчий комітет Ківерцівської міської ради у співпраці з Ґміною Клюково Підляського воєводства та Ґміною Червін Мазовецького воєводства).
2. «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами, пов'язаними зі зміною клімату» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з містом Седльце Мазовецького воєводства, міською комендатурою Державної пожежної охорони в Седльце та Ґміною Збучин Мазовецького воєводства).
3. «Спільне просування та реалізація заходів, пов’язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з Воєводським управлінням державної пожежної служби в Любліні).
4. «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» (Виконавчий комітет Ковельської міської ради у співпраці з Ґміною Ленчна Люблінського воєводства).
5. «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» (Виконавчий комітет Луцької міської ради у співпраці з муніципалітетом міста Жешув Підкарпатського воєводства).
6. «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока» (Луцькводоканал у співпраці з Білостоцьким водоканалом Підляського воєводства).
7. Підвищення безпеки на транскордонній території в сфері рятування (Головне Управління ДСНС України у Волинській області спільно з містом Августів Підляського воєводства).
До слова, Волинь посіла друге місце серед областей України за кількістю відібраних проєктів із загальним бюджетом у понад 7,5 млн євро.
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Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у фейсбуці.
17-19 квітня у Кросно (Польща) відбулося засідання Моніторингового комітету Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.
На заході працювали представники національних і регіональних органів влади України та Республіки Польща, а також Європейської Комісії.
Ключова тема – відбір проєктів за тематичною ціллю «Довкілля», які відповідають показникам ефективності та результативності, а також матимуть найпомітніший вплив на територію реалізації Програми.
Захищала проекти та представляла Волинь начальниця відділу міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Олена Бегаль.
Загалом комітет Програми прийняв рішення про надання гранту для 44 проєктів зі 132 поданих заявок. Серед відібраних – сім волинських:
1. «Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України» (1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області та виконавчий комітет Ківерцівської міської ради у співпраці з Ґміною Клюково Підляського воєводства та Ґміною Червін Мазовецького воєводства).
2. «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами, пов'язаними зі зміною клімату» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з містом Седльце Мазовецького воєводства, міською комендатурою Державної пожежної охорони в Седльце та Ґміною Збучин Мазовецького воєводства).
3. «Спільне просування та реалізація заходів, пов’язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж» (Головне управління ДСНС України у Волинській області у співпраці з Воєводським управлінням державної пожежної служби в Любліні).
4. «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» (Виконавчий комітет Ковельської міської ради у співпраці з Ґміною Ленчна Люблінського воєводства).
5. «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» (Виконавчий комітет Луцької міської ради у співпраці з муніципалітетом міста Жешув Підкарпатського воєводства).
6. «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока» (Луцькводоканал у співпраці з Білостоцьким водоканалом Підляського воєводства).
7. Підвищення безпеки на транскордонній території в сфері рятування (Головне Управління ДСНС України у Волинській області спільно з містом Августів Підляського воєводства).
До слова, Волинь посіла друге місце серед областей України за кількістю відібраних проєктів із загальним бюджетом у понад 7,5 млн євро.
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