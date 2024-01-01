На війні загинув багатодітний батько з Волині Віктор Середюк

На війні загинув багатодітний батько з Волині Віктор Середюк
На війні загинув Герой з Волині Віктор Середюк.

Про це повідомили родичі загиблого у соцмережі, пише "Типрове Ратне".

"Виконуючи бойове завдання, героїчно загинув захисник Середюк Віктор, житель села Мельники-Річицькі. Без опори та підтримки залишились прекрасна чуйна дружина Наталочка і четверо діток. Непоправима втрата. Сильна біль і розпач. Низький уклін. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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