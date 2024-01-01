На війні загинув багатодітний батько з Волині Віктор Середюк
Сьогодні, 12:50
На війні загинув Герой з Волині Віктор Середюк.
Про це повідомили родичі загиблого у соцмережі, пише "Типрове Ратне".
"Виконуючи бойове завдання, героїчно загинув захисник Середюк Віктор, житель села Мельники-Річицькі. Без опори та підтримки залишились прекрасна чуйна дружина Наталочка і четверо діток. Непоправима втрата. Сильна біль і розпач. Низький уклін. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили родичі загиблого у соцмережі, пише "Типрове Ратне".
"Виконуючи бойове завдання, героїчно загинув захисник Середюк Віктор, житель села Мельники-Річицькі. Без опори та підтримки залишились прекрасна чуйна дружина Наталочка і четверо діток. Непоправима втрата. Сильна біль і розпач. Низький уклін. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув багатодітний батько з Волині Віктор Середюк
Сьогодні, 12:50
На Вінничині двоє чоловіків розстріляли поліцейських: 20-річний правоохоронець загинув
Сьогодні, 11:40
Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
Сьогодні, 11:05
Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів
Сьогодні, 10:42