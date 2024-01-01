Головнокомандувач ЗСУ нагородив військового з Волині медаллю «Хрест Пошани»

Головнокомандувач ЗСУ нагородив військового з Волині медаллю «Хрест Пошани»
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив захисника із Донеччини відзнакою Мінітерства Оборони України – медаллю «Хрест Пошани».

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Молодший сержант Федір Володимирович Козлов мужньо виконує поставлені завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у складі 225 ОШБ. Він добре знає за що воює, адже народився захисник на Донеччині, а до війська призивався вже з Ковеля.

Навесні цього року він брав участь у здійсненні оборони з метою збереження позицій у зоні відповідальності свого підрозділу у Донецькій області.

Перебуваючи на передових позиціях, під час активних штурмових дій ворога, молодший сержант Козлов вдало та вправно вів вогонь зі штатної зброї та підствольного гранатомету. Це дозволило зупинити прорив ворожої піхоти по флангу і ворогові було завдано значних втрат, що суттєво деморалізувало противника. Завдяки мужності та самовідданості Федора та його побратимів, вдалося відбити натиск ворожих штурмових груп і підрозділ успішно виконав поставлене бойове завдання у повному обсязі.
Головнокомандувач ЗСУ нагородив військового з Волині медаллю «Хрест Пошани»

Головнокомандувач ЗС України вручив військовослужбовцю окремого штурмового батальйону молодшому сержантові Федору Козлову відзнаку Міністерства оборони України – медаль «Хрест Пошани».
Головнокомандувач ЗСУ нагородив військового з Волині медаллю «Хрест Пошани»

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Теги: волинянин, знак пошани, Сирський
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