Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною
Рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею відновлено.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикоронників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За дними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень та відстежувати стан роботи пунктів пропуску на офіційних ресурсах Держприкордонслужби.

За словами Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне"

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.

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Теги: Польща, блокада
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