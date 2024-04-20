Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові





Про це



"Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну.



Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.



На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил", - йдеться в повідомленні.



Відомство уточнило, що командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.



Раніше стало відомо, що на відео – колишні бійці 28-ї окремої механізованої бригади.



Вранці 20 квітня стало відомо, що поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Сухопутні війська."Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну.Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил", - йдеться в повідомленні.Відомство уточнило, що командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.Раніше стало відомо, що на відео – колишні бійці 28-ї окремої механізованої бригади.Вранці 20 квітня стало відомо, що поліція розшукує осіб, які вночі– один з них загинув від отриманих травм.

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