Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові
Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Сухопутні війська.

"Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну.

Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Відомство уточнило, що командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.

Раніше стало відомо, що на відео – колишні бійці 28-ї окремої механізованої бригади.

Вранці 20 квітня стало відомо, що поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

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Теги: Вінничина, розстріл, поліцейські
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