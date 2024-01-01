На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким

Максимом Турецьким.



Про це



"Герой віддав своє життя боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. Загинув Максим біля населеного пункту Нововознесенське, Херсонської області ще 29 серпня 2022 року. Довгий час вважався зниклим безвісти і ось в останнє повернувся до рідної домівки.



Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.



Вічна пам’ять та царство небесне тобі, дорогий наш Воїне! Пам’ять про тебе завжди буде з нами!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 квітня, Старовижівщина прощалася з загиблим у війні з окупантом, жителем села Седлище –Про це повідомили у громаді."Герой віддав своє життя боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. Загинув Максим біля населеного пункту Нововознесенське, Херсонської області ще 29 серпня 2022 року. Довгий час вважався зниклим безвісти і ось в останнє повернувся до рідної домівки.Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.Вічна пам’ять та царство небесне тобі, дорогий наш Воїне! Пам’ять про тебе завжди буде з нами!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію