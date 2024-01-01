На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким

На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким
Сьогодні, 20 квітня, Старовижівщина прощалася з загиблим у війні з окупантом, жителем села Седлище – Максимом Турецьким.

Про це повідомили у громаді.

"Герой віддав своє життя боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. Загинув Максим біля населеного пункту Нововознесенське, Херсонської області ще 29 серпня 2022 року. Довгий час вважався зниклим безвісти і ось в останнє повернувся до рідної домівки.

Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.

Вічна пам’ять та царство небесне тобі, дорогий наш Воїне! Пам’ять про тебе завжди буде з нами!" - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Турецьким


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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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